Еврокомиссар Хан отметил успехи Украины в реализации ряда реформ, однако отметил, что по ряду направлений наблюдается регресс

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан подчеркнул необходимость проведения Украиной реформ в энергетике, экономике и борьбе с коррупцией.

"Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения", - сказал Й.Хан на встрече с В.Гройсманом в пятницу в Киеве.

По его словам, также Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Й.Хан поблагодарил В.Гройсмана и правительство Украины за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования.

"Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС", - добавил еврокомиссар.

Он также отметил успехи Украины в сфере приватизации.

Позже в своем микро-блоге в Twitter Й.Хан написал, что на встрече с В.Гройсманом подчеркнул необходимость дальнейших реформ, в частности, сфере экономики.

"Подчеркнул, что мы должны увидеть больше реформ в экономике, энергетике и борьбы с коррупцией", - добавил еврокомиссар.