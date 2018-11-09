Политика

13:26 09.11.2018

Глава СБУ призывал жителей Донбасса не ходить на нелегитимные выборы 11 ноября

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Глава СБУ призывал жителей Донбасса не ходить на нелегитимные выборы 11 ноября

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призывает жителей Донбасса не принимать участие в предстоящих нелегитимных выборах на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, и заявляет, что по факту проведения этих "выборов" СБУ откроет уголовное производство.

На брифинге в пятницу в Киеве В.Грицак рассказал, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" "уже назначены в Москве, и это Пушилин (нынешний глава "ДНР" Денис Пушилин – ИФ) и Пасечник (нынешний глава "ЛНР" Леонид Пасечник – ИФ)". По его словам, РФ создает видимость легитимности проведения этих выборов.

"И я хочу обратиться к жителям Донбасса - вне зависимости от того, пойдите вы на это выборы или нет, руководителей вам уже назначили, и лучше вам не ходить (на выборы - ИФ), так как это является грубым нарушением украинского законодательства", - призвал глава СБУ.

Он подчеркнул, что легитимность этих выборов не признается ни в Украине, ни во всем мире, они не отвечают ни украинскому законодательству, ни минскому процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Россия заявляет, что однозначно признает их результаты и это в целом прогнозируемо. Потому что эти бутафорские выборы являются именно их спектаклем, где продюсерами, сценаристами, режиссерами выступают руководители администрация президента РФ, а рядовые жители оккупированного Донбасса - это даже не актеры, а к сожалению, только статисты", - сказал В.Грицак.

По его словам, РФ использовала такую же методологию проведения нелегитимных выборов в регионе в 2014 году.

Ссылаясь на оперативные данные СБУ, глава СБУ рассказал, что "для победы Пушилина в ДНР предварительно уже "нарисовали" 55%, а пасечника в ЛНР - 63%, явку должны показать в 70%".

"По факту подготовки и проведения так называемых выборов в так называемых республиках, которые должны состояться 11 ноября, СБУ будут зарегистрированы новые уголовные производства", - сообщил В.Грицак.

Теги: #грицак #донбасс #выборы
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