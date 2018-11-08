Политика

13:30 08.11.2018

Рада намерена в два раза увеличить зону украинского контроля в Черном море

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Рада намерена в два раза увеличить зону украинского контроля в Черном море

 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о правовом режиме прилегающей зоны Украины, который фактически увеличит территорию контроля в Черном море.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№8361) поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

"Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море", - пояснила одна из авторов проекта закона, член фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, представляя инициативу в парламенте.

"Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за (нарушение – ИФ) определенных правил", - пояснила она.

Согласно законопроекту, прилегающей зоной Украины станет морской район, который прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (их отсчитывают от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины). Территориальные воды Украины составляют 12 миль.

Украина на этой территории, в случае принятия документа, будет осуществлять контроль и юрисдикцию, необходимые для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Компетентные государственные органы Украины будут иметь право на прилегающей территории останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей, если есть основания считать, что судно может нарушить украинское законодательство.

Согласно законопроекту, если будут достаточные основания считать, что иностранное судно нарушило украинское законодательство и предприняло попытку бегства, соответствующие органы Украины смогут преследовать его по горячим следам с целью задержать.

Отключение автоматической идентификационной системы в прилегающей зоне всеми суднами, за исключением украинских военных кораблей или суден, осуществляющих охрану границы, будет основанием для остановки, досмотра судна или преследования по горячим следам.

Как отмечается в преамбуле документа, этот закон соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Теги: #черное_море #территория #рада
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