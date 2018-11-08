Ряд фракций Рады требуют отменить повышение цен на газ для населения

Парламентские фракции "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко, "Оппозиционный блок" и "Самопомич" требуют отменить постановление Кабинета министров Украины о повышении цен на газ для населения и ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов.

"Мы требуем немедленно рассмотреть зарегистрированное нами постановление об отмене повышения цен на газ, о моратории на повышении коммунальных услуг", - заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция будет бороться за отмену повышения цены на газ "Мы не будем сегодня голосовать ни за один закон, пока не будет проголосовано это постановление", - сказала Ю.Тимошенко.

В сою очередь народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев заявил, что постановление правительства Украины о повышении цены на газ было принято незаконно.

"Мы требуем уменьшить цены на газ, мы требуем привлечь виновных… к наказанию, требуем от Генеральной прокуратуры Украины… начать досудебное расследование. Мы за то, чтобы цена за газ была снижена, она сегодня завышена в 3 раза", - сказал М.Папиев.

В свою очередь руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк отметил, что повышение тарифов на газ связано с тем, что "оба правительства не выполнили задания о создании рынка в Украине".

"Они не имеют права поднимать тарифы, поскольку они не знают рыночных цен сегодня в Украине, поскольку они не учли добычу собственного газа, они не знают объема газа…и они в целом не поработали с людьми по энергосбережению", - сказал О.Березюк.

По его словам, правительство повышением цены на газ прикрывает собственную бездеятельность и преступное разворовывание денег.