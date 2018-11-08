Политика

00:05 08.11.2018

Порошенко на саммите Европейской партии в Хельсинки призвал усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

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Порошенко на саммите Европейской партии в Хельсинки призвал усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Европейской народной партии в Хельсинки призвал европейских лидеров сохранить и усилить санкции против Российской Федерации и решительно осудить запланированные на 11 ноября Кремлем фейковые выборы на Донбассе.

Как сообщает сайт главы украинского государства в среду вечером, П.Порошенко проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающуюся милитаризацию и нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

"Украина является форпостом в противодействии главному вызову европейской безопасности и стабильности - российской гибридной агрессии", - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, П.Порошенко отметил необходимость увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

Также украинский президент отметил, что 2019 год станет определяющим для Украины и ЕС. Как отмечается, одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

"Если Кремлю удастся вмешательство в выборы в Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае следующего года", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Украины П.Порошенко 7-8 ноября осуществит рабочий визит в Финляндскую Республику

 

Теги: #порошенко #украина #финляндия #саммит
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