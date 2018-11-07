Генпрокурор США Сешнс подал в отставку

Генпрокурор США Джефф Сешнс в среду подал на имя президента страны Дональда Трампа прошение об отставке, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Уважаемый господин президент, по Вашей просьбе я подаю в отставку", - говорится в послании Дж.Сешнса.

Пост и.о. генпрокурора США пока будет занимать глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер.

Дж.Сешнс был 84-м генеральным прокурором США. Этот пост он занял при президенте Д.Трампе в феврале 2017 года.

Именно при нем был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер и инициировано расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года и предполагаемом сговоре Д.Трампа с Москвой.

Ранее в среду Д.Трамп заявлял, что это расследование вредно для США и должно быть закрыто, но подчеркивал, что не намерен закрывать его по собственной инициативе.