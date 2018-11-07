Политика

18:13 07.11.2018

Мера пресечения экс-главе агрохолдинга "Мрия" в виде личного обязательства была инициативой следователя Нацполиции – суд

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Шевченковский районный суд 6 ноября отпустил экс-генерального директора агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, экстрадированного из Швейцарии, под личное обязательство, как об этом ходатайствовал следователь следственного управления (СУ) ГУ Нацполиции.

"Следственный судья, исходя из общих принципов уголовного производства, принципов состязательности сторон и диспозитивности, не имеет права выходить за пределы ходатайства и применять более строгую меру пресечения, чем об этом просит сторона обвинения в своем ходатайстве", – говорится в сообщении суда на его сайте.

Шевченковский райсуд подчеркивает, что 6 ноября 2018 года получил ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Н.Гуты, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 190 УК Украины (мошенничество).

"Расследованием занимается следственное управление ГУ Нацполиции в Киеве, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Генпрокуратура сообщила о завершении экстрадиции Н.Гуты 6 ноября, отметив, что он "разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, что повлекло материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн".

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 года принял решение о выдаче этого лица Украине, а 5 ноября его приняли украинские правоохранители и передали органу досудебного расследования.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин подчеркнул, что экстрадиция осложнялась противодействием "заинтересованных лиц не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах".

Теги: #мрия #суд
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