В ЕС заявили, что объявленные в ЛНР и ДНР выборы противоречат минским соглашениям

В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) заявили, что объявление о проведении выборов в самопровозглашенных "ЛНР/ДНР" противоречит минским соглашениям.

"Реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению надежного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в субботу в Брюсселе.

В нем отмечается, что объявление о проведении в "ЛНР" и "ДНР" выборов 11 ноября 2018 года, "противоречит духу и букве минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе".

В ЕВС также призвали "избегать всех шагов, которые препятствовали бы прогрессу в реализации минских соглашений".

"Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении", - заявил официальный представитель ЕВС.