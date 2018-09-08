Единая православная поместная церковь в Украине будет раньше, чем кто-либо ожидает - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что единая Поместная православная украинская церковь станет одним из факторов единения страны.

"Я молю Бога и надеюсь на милость Божию, что еще одним фактором единения страны будет единая поместная Православная Украинская Церковь, Томос, который мы очень ждем от Вселенского Патриарха", - сказал П.Порошенко в эфире житомирского телеканала «СК1» в субботу, отвечая на вопрос о попыток агрессора расшатать единство Украины.

Он подчеркнул, что единству и укреплению Украины способствуют не только Вооруженные Силы и децентрализация, но и украинский язык, квоты на телевидении и на радио, а также позиция по украинской книге, театре, искусстве и школе.

"Еще полгода назад никто не верил, что мы за такой короткий срок приблизимся к Томосу так близко. Украина возвращается к своей Матери-Церкви - Вселенского Константинопольского Патриархата. Мы не превращаем ни одну из церквей в Украинскую Поместную. Мы создаем, а точнее восстанавливаем через 300 лет Украинскую поместную православную церковь, потому что это является одним из основных атрибутов независимого государства", - заявил глава государства. Он отметил, что это полностью соответствует православным канонам.

"Если мы будем молиться и бороться, то Томос и Единая Православная Поместная Церковь в Украине будет раньше, чем кто-либо ожидает», - сказал П.Порошенко. При этом он добавил: «Как и в случае с НАТО и Европейским Союзом мы не будем спрашивать разрешения ни у Путина, ни у Кирилла, как нам молиться, в какие храмы ходить, куда нам двигаться и как нам жить».

"Мы и без них разберемся", - подытожил президент.