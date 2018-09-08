Порошенко призвал политиков быть ответственными в дискуссиях об установлении мира в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир на условиях капитуляции, когда сдаются украинские территории, неприемлем для страны и для него лично, и призвал политиков быть ответственными в дискуссиях относительно сроков установления мира.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента, П.Порошенко во время своего визита в Житомир по случаю Дня города рассказал в интервью житомирскому телеканалу СК1, что мир на условиях капитуляции не приемлем ни для него, ни для страны.

"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх – это не мир для Порошенко и не мир для Украины", - подчеркнул он.

Глава Украинского государства заявил, что залогом мира являются украинские Вооруженные силы Украины. "Чем сильнее будет наша армия, тем быстрее будет мир. Чем сильнее будет международная солидарность вокруг Украины, тем быстрее будет мир. Чем жестче будут санкции по отношению к стране-агрессору, тем быстрее будет мир", - подчеркнул П.Порошенко.

На уточняющий вопрос о том, когда именно будет мир, президент Украины отметил: "Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за ее будущее".

П.Порошенко еще раз извинился перед семьями погибших и раненых военных за надежду на мир в считанные часы или дни, которая была им дана 4,5 года назад. "Мы представить себе не могли (возможность российской агрессии – ИФ), потому что начинали бороться с террористами пусть с оружием с российской военторга, с идеологическим подкреплением страной-агрессором, но агрессию регулярных войск РФ, конечно, мы не ожидали", - отметил президент.

П.Порошенко также заверил, что украинская власть делает все, чтобы Украина имела стратегическую перспективу организованной и эффективной системы безопасности, в том числе благодаря закону о национальной безопасности.

Он подчеркнул, что в преамбуле Конституции должен быть четко зафиксирован курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а в Заключительных положениях – ликвидация возможности иметь российские военные базы, включая г.Севастополь, на территории Украины.

"Принципиальная позиция Украины заключается в следующем – мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина (президента России Владимира Путна – ИФ) разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право Украинского народа", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что на днях на заседании Совета безопасности и обороны Украины были определены планы действий и реакций, начиная от военных и заканчивая экономическими, начиная от политических и заканчивая юридическими и судебными, где РФ должна ответить за нарушения законов и международного права.