Политика

12:41 08.09.2018

В ПАСЕ призвали Киев соблюдать права Седлецкой на "конфиденциальность источников"

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В ПАСЕ призвали Киев соблюдать права Седлецкой на "конфиденциальность источников"

В Парламентской ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность в связи с решением суда предоставить доступ ГПУ к информации в телефоне журналиста Наталии Седлецкой и призвали украинские власти обеспечить соблюдение ее прав на конфиденциальность источников.

"Журналисты-расследователи играют основную роль "сторожевого пса" в наших обществах, поскольку они расследуют коррупцию или злоупотребление властью. Их работа основана на различных источниках, и они имеют право хранить эти источники в тайне", - цитирует интернет- издание "Украинская правда" заявление докладчика ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Джорджа Фолкса.

Дж. Фолкс напоминает, что сохранение конфиденциальности источников - "стандарт, установленный Европейским судом по правам человека".

"Призываю украинские власти обеспечить соблюдение права журналиста Натальи Седлецкой сохранить конфиденциальность ее источников", - заявил Дж. Фолкс.

Как сообщалось, 4 сентября редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона главного редактора Натальи Седлецкой, и расценила это как давление на независимого журналиста.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук.

В тот же день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что информация с телефона Н.Седлецкой, к которой получили доступ прокуроры, не включает содержание разговоров, и не будет никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналиста.

"Судом разрешено провести исследования материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - НФ) в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 Уголовного кодекса Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры.

Кроме того, по его словам, Н.Седлецкая выступает вместе с другими гражданами в качестве возможного свидетеля.

По итогам встречи с генпрокурором нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова сообщила, что Ю.Луценко инициировал письмо к оператору мобильной связи "Киевстар" о сужении объема информации, снятой с телефона Н.Седлецкой.

Генпрокуратура получила также разрешение суда на проверку смс-сообщений (за 17 месяцев) в телефоне журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Теги: #конфиденциальность #пасе #седлецкая
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