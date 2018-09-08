Политика

11:41 08.09.2018

Россия лишь угрозами добилась от Украины подписания документов по по Азову и Керченскому проливу - МИД

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Россия лишь угрозами добилась от Украины подписания документов по по Азову и Керченскому проливу - МИД

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова, отмечают в украинском МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка пишут в статье в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), что все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву, т.е "внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.

Как подчеркивают авторы, Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой на Тузле, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации" или "внутренними водами двух государств".

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга и о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву - от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони и в Керченском проливе от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы – в части акватории Азова Киев говорит в деле против Москвы.

В 2014 году Украина немедленно выдвинула требования прекратить нарушение суверенных прав. "Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело и, главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы", - добавляют представители МИД.

Как отмечают авторы, в августе этого года арбитры решили разделить процесс на две составляющих — юрисдикционную и по сути. Решение по юрисдикции можно ожидать в течение 12–15 месяцев. "Это оптимальный путь к четкости и однозначности в Азовском море. Это то, чего Россия всегда избегала. Ведь все, к чему она стремилась, — это создать такое туманное состояние, в котором имеют вес лишь политика и сила", - пишут представители МИД и отмечают: "ошибается тот, кто думает, что, денонсировав соглашение по Азову, мы легко и непринужденно добьемся признания принадлежащей нам акватории со стороны РФ".

Избавиться от всех существующих между Украиной и Россией договоров одним махом не получится, пишут авторы. "Развитие событий вокруг Азова и решение дальнейшей судьбы Большого договора доказывают, что поспешный разрыв соглашений с Россией может, скорее, создать проблемы, чем прекратить нарушение суверенных прав Украины", - добавляют представители МИД.

"Поэтому во время сообщения России о непролонгации договора мы еще раз подчеркнем, что непролонгация не влияет на обязанность устранить нарушения договора, возникшие в период его применения (1 апреля 1999-го — 31 марта 2019 г.), на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и на обязанность России придерживаться других норм и правил международного права, в том числе других действующих договоров между государствами.

И потому мы снова пригласим Российскую Федерацию дать свое согласие на рассмотрение всех споров, которые возникают из этого договора в Международном суде ООН. Поскольку мы должны постоянно подчеркивать: пока договоры с РФ не дают возможности решать дела в судебном порядке, они действительно не стоят бумаги, на которой напечатаны", - заключают представители МИД.

Теги: #крым #россия #азовское_море #керчь #мид
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