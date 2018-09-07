Политика

17:27 07.09.2018

МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на Кремль из-за намерений РФ провести в ОРДЛО "внеочередные выборы" боевиков

2 мин читать
МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на Кремль из-за намерений РФ провести в ОРДЛО "внеочередные выборы" боевиков

В связи с намерением оккупационной администрации Российской Федерации провести на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях так называемые "внеочередные выборы" Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров усилить давление на Москву.

"В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые "внеочередные выборы" главарей боевиков и их нелегитимных представительных органов, Министерство иностранных дел Украины отмечает, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в пятницу вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории Украинского государства.

"В случае проведения фейковых "внеочередных выборов" их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - отмечают в МИД Украины и обращают внимание, что вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирование процесса мирного урегулирования возлагается на Российскую Федерацию.

"Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

Со своей стороны, подчеркивают в МИД, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей.

Теги: #рф #ордло #выборы #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кучма считает решение о выборах в Донецке и Луганске угрозой Минскому процессу

В банковском комитете сената США обсудили способы ужесточить санкции против РФ

США не намерены прибегать к санкциям в связи с планами Индии приобрести российские С-400 - Помпео

Порошенко призвал Норвегию присоединиться к международной кампании по освобождению украинских политзаключенных в РФ

Нужно постоянно напоминать европейским странам о том, что происходит на востоке Украины

Если РФ не допустит в Крым международную миссию для оценки ситуации с выбросами химикатов, то Рада должна признать это химатакой – Парубий

Германия считает "нормандский формат" важным форматом переговоров по Украине – МИД

Киев заявляет об усилении практики репрессий и запугивания граждан Украины в оккупированном Россией Крыму

США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Глава МИД Норвегии 5 сентября посетит Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде появился законопроект о противодействии государству-агрессору в информационной сфере

Рада провалила проект новой редакции закона об ОСАГО

Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака

Партия "Самопомич" инициировала отзыв депутата Киевского горсовета Романа Марченко

Гусовский назвал свое исключение из фракции "Самопомич" в Киевсовете попыткой расправиться с командой

"Наш край" передал Кабмину более миллиона подписей украинцев против подорожания газа

Более 40% украинцев поддерживают действия власти в сфере децентрализации

США, ФРГ, Канада и Франция поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к инциденту в Солсбери

В "Объединении Самопомощь" заявили об исключении Гусовского и еще нескольких депутатов Киевского горсовета из членов партии

СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА