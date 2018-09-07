МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на Кремль из-за намерений РФ провести в ОРДЛО "внеочередные выборы" боевиков

В связи с намерением оккупационной администрации Российской Федерации провести на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях так называемые "внеочередные выборы" Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров усилить давление на Москву.

"В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые "внеочередные выборы" главарей боевиков и их нелегитимных представительных органов, Министерство иностранных дел Украины отмечает, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в пятницу вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории Украинского государства.

"В случае проведения фейковых "внеочередных выборов" их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - отмечают в МИД Украины и обращают внимание, что вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирование процесса мирного урегулирования возлагается на Российскую Федерацию.

"Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

Со своей стороны, подчеркивают в МИД, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей.