Рада провалила проект новой редакции закона об ОСАГО

Верховная Рада 5 сентября отклонила новую редакцию закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (ОСАГО, №3670-д): за принятие ее в первом чтении проголосовали 142 депутата, за возврат на доработку – 191 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Критике этот документ подвергла представитель "Батькивщины" Александра Кужель, которая утверждала, что основную выгоду от его принятия получат страховщики.

По ее мнению, повышение размера предельной выплаты по ОСАГО за возмещение ущерба здоровью до 1 млн грн и имуществу до 500 тыс. грн с 2020 года с одновременным свободным ценообразованием приведет к резкому росту стоимости ОСАГО для страхователей.

За доработку законопроекта высказался также член фракции "Народного фронта" Леонид Емец, который также назвал документ несбалансированным.

Попытки и.о. главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаила Довбенко переубедить депутатов оказались безуспешными.

В результате фракция "Батькивщины" и группа партии "Видродження" не дали в поддержку закона ни одного голоса, а группа "Воля народа" – только два.

Как сообщалось, законопроект №3670-д был зарегистрирован в Верховной Раде 12 февраля 2018 года, включен в повестку дня 8-й сессии 20 марта. Он должен был прийти на смену закону об ОСАГО, принятому еще в 2005 году, в частности, закрепив постепенное увеличение выплат.

Документ предусматривал также внедрение системы прямого возмещения убытков после утверждения общим собранием членов МТСБУ, более широкое применение электронных технологий при заключении договоров, совершенствование государственного надзора за соблюдением страховщиками законодательства и МТСБУ при выполнении гарантийного и информационной функции.

Помимо этого, намечено было предоставить МТСБУ право осуществлять выплаты за обанкротившегося страховщика с момента начала вывода его с рынка, повышение ответственности страховщиков за нарушение сроков выплаты страхового возмещения по их вине путем введения дополнительного штрафа. При этом урегулирован механизм компенсации страховщиком расходов лицам, ответственность которого застрахована.

Законопроект также предлагал в рамках имплементации требований Евродирективы создание единого информационного центра, к которому может обратиться любое лицо (независимо от того, в какой страховой компании оно застраховано) для получения консультации и информации, предоставив такие права и функции МТСБУ как саморегулирующейся организации участников рынка.