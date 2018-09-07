Политика

14:54 07.09.2018

Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака

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Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака

 Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер в пятницу объявили о разводе.

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что расставание отвечает нашим интересам", - говорится в их совместном заявлении.

"Мы договорились развестись, и бракоразводный процесс все еще длится", - отмечается в заявлении.

Б.Джонсон и М.Уилер намерены в будущем, тем не менее, поддерживать дружеские отношения и общаться с детьми.

Как Б.Джонсону, так и его жене М.Уилер на данный момент 54 года. Б.Джонсон женился на ней в 1993 году - сразу после того, как развелся с первой женой Аллегрой Мостин-Оуэн.

Ранее британская газета "Сан" сообщила, что М.Уилер не раз обвиняла Б.Джонсона в изменах на протяжении их совместной жизни, а ранее в сентябре выгнала его из дома за очередной роман.

СМИ отмечали, что в 2004 году М.Уилер заподозрила своего супруга в измене с писательницей Петронеллой Уайтт, а в 2010 году - с искусствоведом Хелен Макинтайр.

Теги: #великобритания #джонсон
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