Политика

13:03 07.09.2018

Партия "Самопомич" инициировала отзыв депутата Киевского горсовета Романа Марченко

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Партия "Самопомич" инициировала отзыв депутата Киевского горсовета Романа Марченко

Партия "Самопомич" инициировала отзыв депутата Киевского городского совета Романа Марченко, в пользу которого были выделены земельные участки в столице; в отношении других членов фракции "Самопомич" будут аналогичные действия, если они не признают свою ответственность.

"Мы начали процедуру отзыва относительно депутата Марченко. В отношении остальных депутатов Киевсовета, которые голосовали за это решение – не зависимо от того, были они партийными или нет – мы дали им время для того, чтобы они определились со своей позицией относительно этого решения", - сказала глава киевской городской организации партии "Самопомич", вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

По ее словам, членов партийной организации больше всего возмутило то, что поддержавшие выделение земли члены фракции "Самопомич" в Киевсовете не признали свою ответственность.

"Если они готовы будут признать ответственность за это решение, мы готовы будем сотрудничать с ними далее. Если нет – в отношении всех этих людей также будет инициирована процедура отзыва", - сказала О.Сыроид.

Кроме того, она сообщила, что готовятся иски, чтобы через суд отменить выделение земельных участков Р.Марченко и вернуть их в коммунальную собственность Киева.

Как сообщалось, 6 сентября исполнительный комитет партии "Объединение "Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии за нанесение значительного ущерба репутации политической силы.

Как сообщает пресс-служба партии, такое решение объясняется тем, что эти депутаты поддержали решение Киевсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в г.Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены.

В политсиле также сообщили, что "обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Р.Марченко передадут в НАПК, НАБУ и другие правоохранительные органы".

Теги: #самопомич #киевсовет #депутат
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