"Наш край" передал Кабмину более миллиона подписей украинцев против подорожания газа

Представители партии "Наш край" передали Кабинету министров требование более миллиона украинцев не повышать цену на газ.

"Мы собрали более 1 млн подписей граждан, которые требуют от власти не повышать цену на украинское голубое топливо! Одну из этих коробок я передам сегодня премьер-министру Владимиру Гройсману во время часа вопросов к правительству", - сообщил на брифинге в Верховной Раде депутат от этой партии Сергей Шахов, сообщает пресс-служба "Нашего края".

Сопредседатель партии Александр Мазурчак объяснил, почему Украина может не только удержать нынешнюю цену на газ, но и снизить ее.

"В Украине добывают 20,5 млрд куб.м газа в год при потребности населения и ЖКХ в 17 млрд. Себестоимость добычи госпредприятием "Укргазвыдобування" тысячи кубометров газа в прошлом году составляла 1033 грн. Населению газ продавали по формуле "Дюссельдорф+" по 6957 грн. Почему украинский газ продают украинцам по цене импортного, если согласно Конституции все залежи принадлежат народу?" – задается вопросом А.Мазурчак.

Член политсовета "Нашего края", народный депутат Олег Недава добавил, что запасы украинского газа позволяют даже нарастить добычу, но руководство НАК "Нафтогаз Украины" проваливает правительственную программу развития газодобычи.

"Большую часть прибыли "Укргазвыдобування" забрал себе "Нафтогаз Украины". За два года суммарная задолженность "Нафтогаз Украины" перед "Укргазвыдобування" выросла с 1 млрд грн до 24 млрд грн. Добыча нуждается в инвестициях, а не миллиардных долгах", - отметил О.Недава.

Участники брифинга призвали правительство учесть позицию украинцев относительно подорожания газа и принять безотлагательные меры. В частности, они отметили, что следует предотвратить "перекладывание миллиардных долгов олигархов на простых граждан, снизить цену на газ, обновить руководство "Нафтогаз Украины" и заняться реальными проблемами украинской добывающей и энергетической отраслей".

В партии напомнили, что сбор подписей против повышения цены на газ проводился с июля 2018 года. Подписи собирали во всех областях Украины, а также в Интернете. Для координации работы активистов и сторонников работала телефонная "горячая линия".