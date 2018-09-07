Политика

10:01 07.09.2018

В "Объединении Самопомощь" заявили об исключении Гусовского и еще нескольких депутатов Киевского горсовета из членов партии

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В "Объединении Самопомощь" заявили об исключении Гусовского и еще нескольких депутатов Киевского горсовета из членов партии

Исполнительный комитет политической партии "Объединение "Самопомощь"принял решение об исключении депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии за нанесение значительного ущерба репутации политической силы - говорится в сообщении пресс-службы "Объединение "Самопомощь".

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены" – говорится в сообщении пресс-службы политической силы в четверг вечером.

Часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий для предотвращения такого голосования.

"Если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду - получить земельный участок для себя и своей семьи, если человек через схемы получает 14 участков в собственное пользование, - все это свидетельствует о недоброчестности и недобросовестности этого человека. Если депутаты фракции это покрывают, то это подтверждает и их недоброчестность также. Для "Самопомощи" добродетель была, есть и остается основой ценностью нашей политической силы. Поэтому не было, нет, и не будет, у нас места для людей, которые участвуют или покрывают коррупцию", - подчеркнула глава Киевской городской партийной организации "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроед.

Как заявляют в руководстве политической силы "обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Марченко передадут в НАПК, НАБУ и другие правоохранительные органы" – подытожили в сообщении.

Теги: #гусовский #самопомич #исключение #депутаты
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