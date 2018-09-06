Политика

18:56 06.09.2018

СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет

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СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг поддержал инициативу президента Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет.

"СНБО поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет", - сообщила пресс-служба СНБО по итогам заседания.

Как сообщалось, П.Порошенко 28 августа заявил, что ожидает от МИД пакет документов для начала процедуры прекращения действия данного Договора. 3 сентября он сообщил намерении до 30 сентября направить России соответствующее уведомление о прекращении договора.

На заседании СНБО П.Порошенко заявил, что будет дано поручение МИД Украины в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне о прекращении действия Договора: "По результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно ст. 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Теги: #снбо #порошенко #россия #договор
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