Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об увольнении Ревы

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.

Как сообщается в четверг на сайте Верховной Рады, члены комитета рассмотрели проекты постановлений об увольнении А.Ревы с должности министра социальной политики (№6345 от 11.04.2017) и о признании работы этого Министерства неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра А.Ревы (№8451 от 07.06.2018).

По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений.

А.Рева возглавил Министерство социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 года.