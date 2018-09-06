Политика

18:48 06.09.2018

Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об увольнении Ревы

1 мин читать
Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об увольнении Ревы

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.

Как сообщается в четверг на сайте Верховной Рады, члены комитета рассмотрели проекты постановлений об увольнении А.Ревы с должности министра социальной политики (№6345 от 11.04.2017) и о признании работы этого Министерства неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра А.Ревы (№8451 от 07.06.2018).

По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений.

А.Рева возглавил Министерство социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 года.

Теги: #вр #рева #соцполитика #увольнение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко уволил главу Черниговской ОГА Кулича

Кабмин уволил замминистров финансов Буцу и Марченко

Порошенко уволил Горащенкова с должности своего советника и члена комиссии по отбору кандидатов в НАПК

Герасимюк заявила об увольнении с должности заместителя председателя Нацсовета

Порошенко уволил с должности посла Украины в Республике Кения

Глава Минфина протестует против раздачи субвенций депутатам и требует слова в Раде

Консул Украины в Гамбурге уволен за разжигание межнациональной вражды

Трамп заявил, что мог бы уволить Мюллера, если бы хотел

У ВР зареєстровано черговий законопроект щодо брухту, як очікується, стосовно пролонгації дії експортного мита

Порошенко уволил Пашковского с должности замглавы СВР Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет

Украинская армия является гарантом украинской независимости, а не меморандумы – Порошенко

СНБО поручит МИД Украины в кратчайшие сроки направить ноту России о прекращении действия Большого договора с РФ – Порошенко

Порошенко поручил Кабмину ускорить разработку Морской доктрины

США не намерены прибегать к санкциям в связи с планами Индии приобрести российские С-400 - Помпео

ЕС вскоре предложит кандидатуры для Общественного совета международных экспертов ВАКС – Мингарелли

Рада ратифицировала ряд соглашений о возможности трудоустройства для членов семей дипломатов

Порошенко призвал Норвегию присоединиться к международной кампании по освобождению украинских политзаключенных в РФ

Осло поддерживает санкции против РФ и продолжает координацию этих мер в рамках Европы

Рада ратифицировала соглашения со Швейцарией и Молдовой о реадмиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА