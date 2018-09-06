Порошенко призвал Норвегию присоединиться к международной кампании по освобождению украинских политзаключенных в РФ

Президент Украины Петр Порошенко призвал Норвегию присоединиться к международной кампании с требованием освобождения украинских заключенных на оккупированных территориях и в России.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко и министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide) в ходе встречи в Киеве обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России, в частности режиссера Олега Сенцова.

"Спасибо вам за санкции, которые твердо поддерживают украинский суверенитет. И просил бы вас сделать все и присоединиться к международной кампании с требованием освобождения украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах", - подчеркнул президент Украины.

П.Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Норвегии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе. Президент Украины призвал также рассмотреть возможность шефства Норвегии над одним из населенных пунктов на Донбассе.

В свою очередь, И.Сёрейде заверила в продолжении санкционной политики в отношении РФ.

Глава МИД также заверила, что ее страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем финансовой поддержки реформ в Украине.