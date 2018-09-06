Политика

13:37 06.09.2018

Чубаров требует созвать СНБО Украины для выработки позиции в связи с экологической ситуацией в Крыму

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Чубаров требует созвать СНБО Украины для выработки позиции в связи с экологической ситуацией в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины из фракции "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров требует немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны Украины для выработки общей позиции с международным сообществом по поводу экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.

"Умышленное уничтожение российскими оккупантами окружающей среды Крыма, который является единственным местом в мире, где может сохраниться и развиваться крымскотатарский народ и его культура, требует немедленного созыва СНБО с целью выработки консолидированных действий Украинского государства и международных организаций", - написал Р.Чубаров на своей странице в "Фейсбук" в четверг днем.

Как сообщалось, после выброса неизвестного вещества в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма, жители г.Армянск (оккупированный РФ Крым) начали массово жаловаться соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Оккупационные власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода – филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель. Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 млн кубов воды. Причина образования конденсата - в перепаде ночных и дневных температур.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму.

В свою очередь представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей АР Крым и г.Севастополя Исмаил Халиков на своей странице в соцсети Фейсбук проинформировал, что 4 сентября появилась информация о том, что концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. Он сообщил, что эта информация передана в международные организации ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Красный крест "с целью документирования фактов нарушения прав человека", а также прокуратуру АР Крым (базируется в г.Киеве) для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни.

Теги: #крым #снбо #чубаров #экология
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