Осло поддерживает санкции против РФ и продолжает координацию этих мер в рамках Европы

Норвегия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, как и введенные против Российской Федерации ограничительные меры, заявляет министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide).

"Мы полностью поддерживаем со стороны Норвегии, мы полностью те ограничительные меры, которые существуют в отношении России… Мы также продолжаем координацию этих мер в рамках Европы и мы полностью согласны с теми мерами. Мы полностью поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность как в рамках НАТО, так и в рамках двухстороннего контекста нашего сотрудничества", - сказала она на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.