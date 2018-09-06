Политика

14:35 06.09.2018

Осло поддерживает санкции против РФ и продолжает координацию этих мер в рамках Европы

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Осло поддерживает санкции против РФ и продолжает координацию этих мер в рамках Европы

Норвегия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, как и введенные против Российской Федерации ограничительные меры, заявляет министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide).

"Мы полностью поддерживаем со стороны Норвегии, мы полностью те ограничительные меры, которые существуют в отношении России… Мы также продолжаем координацию этих мер в рамках Европы и мы полностью согласны с теми мерами. Мы полностью поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность как в рамках НАТО, так и в рамках двухстороннего контекста нашего сотрудничества", - сказала она на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

Теги: #норвегия #осло #европа #санкции_против_рф
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Интерфакс-Украина
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