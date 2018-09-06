Депутаты повторно подали обращение в КС об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения

Народные депутаты 6 сентября текущего года повторно подали обращение в Конституционный суд Украины (КС) об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, заявил народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

"От имени 69 народных депутатов и 7 млн граждан Украины, собственников земель, подал обращение в Конституционный суд с требованием отменить земельный мораторий, как нарушающий права и свободу украинцев", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По его словам, в документе 21 приложение и более 400 страниц текста.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла в целом законопроект №7350, который продлевает мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. Президент Украины 30 декабря 2017 года его подписал.

Группа из 55 народных депутатов, инициатором которой выступил народный депутат А.Мушак, в феврале 2017 года обратилась в Конституционный суд по вопросу отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

КС в средине февраля 2018 года принял решение об отказе в открытии конституционного производства по делу об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в конце мая 2018 года принял решение о том, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека.

ЕСПЧ призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.