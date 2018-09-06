Политика

14:17 06.09.2018

Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок

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Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок

Верховная Рада поддержала ратификацию Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект (№ 0153) проголосовали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Соглашение, которое заключили в апреле 2016 года правительство Украины и Румынии, определяет рамочные условия, общую процедуру и организацию военных перевозок по территориям государств-подписантов автомобильным, железнодорожным, воздушным путем, а также внутренними водными и морскими путями сообщения.

Соглашение предусматривает как перевозки из Украины в Румынию, а также из Румынии в Украину, а также транзитные перевозки по территориям этих государств.

Теги: #соглашение #румыния #сотрудничество
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