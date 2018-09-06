Рада ратифицировала соглашения со Швейцарией и Молдовой о реадмиссии

Верховная Рада ратифицировала соглашения о реадмиссии лиц со Швейцарской Конфедерацией и Молдовой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект закона (№0192) о ратификации соглашения между Украиной и Швейцарской Конфедерацией о реадмиссии лиц поддержали 237 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Соглашением определена процедура реадмиссии, в том числе граждан третьих государств, средства доказательства гражданства, порядок передачи и виды транспортировки лиц, в отношении которых осуществляется реадмиссия.

Документ был подписан между Швейцарией и Украиной (в лице министра внутренних дел Арсена Авакова) в июне 2017 года.

Кроме того, за проект закона о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о реадмиссии лиц в четверг проголосовали 227 народных депутатов.

В соглашении прописаны условия, сроки и рассмотрения запросов о реадмиссии, особенности осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре, определен также срок передачи и принятия лиц, в отношении которых происходит реадмиссия.

Соглашение между правительствами Украины и Молдовы было подписано в октябре 2017 года.