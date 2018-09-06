Рада ратифицировала соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны

Верховная Рада ратифицировала генеральное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект закона (№ 0145) проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Соглашение предусматривает сотрудничество двух стран в сфере обороны по 24 направлениям, в частности военной связи и информационным система, проведения научно-исследовательских работ для нужд вооруженных сил, военной инфраструктуры, разработки, модернизации, изготовления и поставок оборонного оборудования, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в сфере военной подготовки, военной медицины и прочих.

В то же время предусмотрено сотрудничество в разных формах, в частности в виде обмена информацией и документацией, совместных технических программ по разработке вооружения и техники, двусторонних и многосторонних военных учений, в форме безоплатной передачи и дарения вооружения, товаров двойного назначения и не боевого военного имущества, а также в других форматах.

Соглашение также предусматривает формат сотрудничества в случае чрезвычайной ситуации, природной катастрофы или военного положения в одной из стран. В таком случае другая сторона может предоставить помощь в виде вооружения, товаров двойного назначения, техническо-консультативной помощи.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последней из дипломатических нот сторонами, со следующего дня после вступления в силу этого соглашения, утратит силу Соглашение между министерствами обороны Украины и Польши о военном сотрудничестве от 1993 года, а также ряд протоколов, подписанных между ведомствами.