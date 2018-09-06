Политика

13:47 06.09.2018

Нужно постоянно напоминать европейским странам о том, что происходит на востоке Украины

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Нужно постоянно напоминать европейским странам о том, что происходит на востоке Украины

Министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide) заявила, что конфликт на востоке Украины продолжает забирать жизни украинских граждан, и об этом нужно постоянно напоминать европейским странам.

"Этот конфликт имеет низкую интенсивность, но при этом он продолжает забирать жизни украинских граждан. И я думаю, что нужно постоянно напоминать европейским странам о том, что там происходит", - сказала И.Сёрейде в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

Она также прокомментировала свой визит в г.Мариуполь Донецкой области и к линии разграничения на востоке Украины.

"Мне было очень важно быть там вчера, увидеть все собственными глазами. Но также очень важно было продолжать говорить о гуманитарной части нашей поддержки. Мы также общались с представителями миссии ОБСЕ, которые являются представителями Норвегии, и также очень важно для нас продолжать предоставлять финансовую поддержку в этих вопросах", - сказала глава МИД Норвегии.

И.Сёрейде подчеркнула, что Норвегия полностью поддерживает ограничительные меры, которые приняты в отношении России.

"Мы полностью согласны с этими мерами, мы полностью поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность, как в рамках НАТО, так и в рамках двустороннего контекста", - сказала она.

Кроме того, И.Сёрейде подчеркнула, что Украина и Норвегия работают над широким кругом вопросов, и выразила надежду, что сотрудничество по ним продолжится, несмотря на начало предвыборного периода в Украине.

Она также отметила, что начинается трехнедельный период активных визитов норвежских делегаций в Украину.

"На следующей неделе посетит (Украину - ИФ) наш министр, а еще через неделю прибудет в Украину наша спикер парламента, и мы будем постоянно общаться ", - сказала И.Сёрейде.

В свою очередь П.Порошенко поблагодарил правительство Норвегии за поддержку Украины.

Теги: #норвегии #мид
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