Политика

13:37 06.09.2018

Рада приняла законопроект №7010 о "едином окне" на таможне с поправками президента

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Рада приняла законопроект №7010 о "едином окне" на таможне с поправками президента

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7010 о "едином окне" на таможне с поправками президента, отменяющий требование подачи бумажных документов, выданных одним государственным органом другому, и оптимизирующий работу контролирующих служб на пунктах пропуска через госграницу.

Законопроект о "едином окне" с поправками президента, исключающими пункты о господдержке закупки вагонов-зерновозов, поддержали 259 народных депутатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект позволяет узаконить изменения на таможне, которые уже внедрены правительством на уровне подзаконных актов, а также предусматривает дальнейшее упрощение и оптимизацию таможенных процедур.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 июля 2018 года приняла в целом закон о "едином окне" на таможне. Однако президент Украины Петр Порошенко вернул его в Верховную Раду с предложениями, поскольку отдельные его положения не могут быть поддержаны.

В частности, речь шла о внесенных в ходе обсуждения во втором чтении поправках в законы "О стимулировании развития отечественного машиностроения и агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", относящие специальные вагоны для перевозки зерна к технике и оборудованию для АПК, на приобретение которых сельхозропроизводителям предоставляется поддержка.

Помимо внедрения законодательных изменений для полноценного функционирования "единого окна" на таможне закон содержит упрощение контроля и оптимизацию контролирующих служб, с которыми взаимодействует бизнес, предполагает контроль смежных служб (фитосанитарный, ветеринарный и т.д.) при экспорте в соответствии с требованиями страны, куда поставляется товар из Украины, а не в обязательном порядке.

Теги: #таможня #едине_вікно #рада
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