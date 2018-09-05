Политика

18:38 05.09.2018

Мэй не заинтересована в разговоре с Путиным

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Мэй не заинтересована в разговоре с Путиным

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

"У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Т.Мэй.

В то же время агентство сообщило, что Т.Мэй обсудила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо инцидент в Солсбери.

Т.Мэй ранее обсудила последние данные по инциденту в Солсбери и с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, Т.Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Теги: #великобритания #путин #мэй
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