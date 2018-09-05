Политика

16:01 05.09.2018

Германия считает "нормандский формат" важным форматом переговоров по Украине – МИД

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Германия считает "нормандский формат" важным форматом переговоров по Украине – МИД

 В МИД Германии убеждены, что "нормандский формат" (Франция, Германия, Украина, Россия) остается важным элементом урегулирования ситуации на востоке Украины и после убийства главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Не комментируя отдельные высказывания, я могу сказать - мы убеждены в том, что "нормандский формат" может функционировать. Это, конечно, подразумевает, что все, кто принимает участие, готовы к переговорам. Мы с нашей стороны к этому готовы и считаем, что продолжение работы в этом формате будет иметь большой смысл", - сказал Р.Бройль журналистам в среду.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров эфире программы "Большая игра" на Первом канале подчеркнул, что Россия не отказывается от "нормандского формата", однако считает, что собирать встречу в этом формате после убийства А.Захарченко "неуместно и кощунственно", "особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке".

В свою очередь в среду официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер напомнила, что Берлин внимательно наблюдает за обстановкой на Донбассе после убийства А.Захарченко. Она указала, что любое "применение насилия будет осуждаться". Также У.Деммер отметила необходимость избегать эскалации.

"Как вы знаете, переговоры в "нормандском формате" в настоящее время ведутся на экспертном уровне и Германия и дальше готова брать на себя ответственность в рамках "нормандского формата", позиция не изменилась", - заключила она.

Теги: #нормандский_формат #захарченко #германия #мид
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