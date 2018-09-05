В "Нашем крае" призывают Кабмин уволить руководство "Нафтогаза" за подрыв энергобезопасности страны

Партия "Наш край" призывает Кабинет министров Украины уволить руководство НАК "Нафтогаз Украины" за срыв правительственной программы развития газодобычи и подрыв энергетической безопасности государства, а НАБУ - инициировать уголовную ответственность чиновников.

"По состоянию на июль долг "Нафтогаза Украины" перед государственным предприятием "Укргазвыдобування" достиг 24 млрд грн. Это при том, что план добычи 20 млрд куб. м газа в год за последние два года не сдвинулся с места. Руководство "Нафтогаза" должно быть уволено за срыв правительственной программы развития газодобычи и подрыв энергетической безопасности государства. Думаю, НАБУ может их "премировать" в размере не менее 10 лет лишения свободы", - отметил народный депутат от этой партии Сергей Шахов, сообщает пресс-служба "Нашего края".

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины умышленно недофинансируют газодобывающую отрасль, в результате чего блокируются перспективы увеличения добычи стратегического топлива.

Депутат напомнил, что именно НАК "Нафтогаз Украины" требовал увеличения цены на газ для украинцев.

"Чиновники объясняли этот шаг необходимостью вкладывать средства в газодобычу. При этом руководство "Нафтогаз Украины" выписывает себе миллиардные премии, покупает бронированные лимузины, элитные планшетные компьютеры по 41 тыс. грн, игрушки в виде фитнес-браслетов. А тем временем буровики ремонтируют буровые вышки, покупая запчасти со своей зарплаты", - пояснил С.Шахов.

Он отметил, что "замораживание" украинской добычи выгодно руководству "Нафтогаз Украины" и газотрейдерам, продающим импортное топливо в Украине. "Нафтогаз Украины", не пошевелив пальцем и ничего не вкладывая, получает дешевый украинский газ, который продает по максимальным рыночным ценам. Газотрейдеры выгодно продают завезенное в Украину импортное топливо. Значит, все в плюсах, кроме простых украинцев и государства, которое со снижением газодобычи теряет энергетическую независимость", - резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, что согласно правительственной программе развития газодобычи, Украина должна увеличить добычу голубого топлива с 14 млрд до 20 млрд куб.м в год до 2020 года. Вместе с тем, за последние два года объем добычи газа АО "Укргазвыдобування" не вырос. Согласно финотчету "Нафтогаз Украины" за 2017 год, НАК недоплатила АО "Укргазвыдобування" 21,8 млрд грн.