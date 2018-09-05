Политика

10:32 05.09.2018

Климкин в четверг посетит Канаду

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Климкин в четверг посетит Канаду

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 6 сентября, посетит Канаду.

"Завтра буду в Канаде. Там мы открываем консульство в Эдмонтоне", - сказал он на Международной научно-практической конференции "Почтовая площадь в Киеве: историческое и культурное измерение" в среду в Киеве.

Ранее П.Климкин сообщил, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland), которая планировала посетить Украину 27-29 августа, отменила свой визит из-за срочных переговоров. "Реально жаль, что Христя Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров. Удачи тебе Х.Фриланд и до встречи в ближайшее время!" – написал тогда глава МИД Украины в Твиттере .

Теги: #климкин #канада #визит
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