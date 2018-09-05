США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Посольство США в четвертую годовщину подписания Минского протокола призвало Россию выполнять свои обязательства, взятые в рамках договоренностей, и немедленно прекратить боевые действия на востоке Украины.

"В этот день, четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Но боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев. Россия должна выполнять свои обязательства и немедленно прекратить боевые действия", - сказано в сообщении американского посольства в Украине на странице в микроблоге Твиттер.

Минский протокол (Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина) был подписан 5 сентября 2014 года в Минске (Беларусь) и предусматривал прекращение боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Позже, 11-12 февраля 2015 года был подписано второе Минское соглашение (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "Нормандской четвёрки" и подписаны Трехсторонней контактной группой.