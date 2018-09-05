Лавров говорит о неуместности встречи в "нормандском формате" после убийства Захарченко

Минские договоренности остаются основой для решения кризиса на востоке Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"База - это минские договорённости", - заявил он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос о жизнеспособности минского процесса.

При этом С.Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от "Нормандского формата", однако считает кощунственным встречу в этом формате после убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

"Нормандский формат, - мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке", - отметил С.Лавров.