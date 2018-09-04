США и союзники готовы "быстро ответить" в случае применения в Сирии химического оружия

Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией в сирийской провинции Идлиб и намерены быстро ответить в случае применения Дамаском химоружия, говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс, распространенном во вторник.

"Позвольте нам ясно сказать: наша позиция остается твердой - в случае, если президент Башар Асад решит вновь применить химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники ответят быстро и надлежащим образом", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что "Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией в провинции Идлиб, где миллионы ни в чем не повинных граждан находятся под неминуемой угрозой атаки со стороны режима Асада, поддерживаемого Россией и Ираном".

Белый дом напоминает, что Д.Трамп уже указывал, что подобная атака стала бы эскалацией конфликта и поставила бы под угрозу жизни сотен тысяч людей.

"США продолжат безустанно работать вместе со своими союзниками для поиска долгосрочного дипломатического решения для разрешения сирийского военного конфликта под эгидой резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - указано в заявлении Белого дома.

Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что "президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", а "россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии".