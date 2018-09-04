Ветеран американской политики Джон Кайл заменит Маккейна на посту сенатора Аризоны

Губернатор Аризоны Даг Дьюси выбрал Джона Кайла в качестве сенатора штата Аризона, это место освободилось из-за кончины Джона Маккейна, сообщает газета "Уолл-Стрит Джорнэл" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора.

Назначение Дж.Кайла приветствовала вдова сенатора Дж.Маккейна Синди.

"Джон Кайл - дорогой друг для меня и Джона. Это большая заслуга Джона, что он готов вернуться на государственную службу, чтобы помогать штату Аризона", - написала С.Маккейн в Twitter.

Дж.Кайл высказывал готовность остаться в сенате до 2020 года, когда пройдут выборы на место Дж.Маккейна в сенате, отмечает газета "Нью-Йорк таймс", но он заявлял, что не планирует вновь участвовать в выборах в сенат.

Дж.Кайл был сенатором от штата Аризона с 1995 по 2013 годы, перед этим он был членом палаты представителей США.

Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.