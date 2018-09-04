Рада разрешила создавать объединения еврорегионального сотрудничества и европейские объединения территориального сотрудничества

Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно трансграничного сотрудничества, которые позволят создавать объединения еврорегионального сотрудничества и европейские объединения территориального сотрудничества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№6085) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трансграничного сотрудничества" во втором чтении и в целом поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

В пояснительной записке отмечается, что социально-экономическим последствием принятия данного закона станет возможность функционировать новым организационно-правовым формам трансграничного сотрудничества, что будет способствовать оживлению в этой сфере и принесет положительный экономический, социальный эффект для приграничных территорий.

Данные законодательные изменения также обеспечат надлежащее софинансирование украинской стороной проектов трансграничного сотрудничества.

В пояснительной записке также указано, что часто возникает ситуация, когда европейские партнеры готовы выделить средства для финансирования определенных проектов или объектов, однако украинская сторона не может своевременно и в полном объеме выполнить свой долг относительно софинансирования таких проектов.

Данным законом парламентарии дали определение понятиям "европейские объединения территориального сотрудничества" и "объединения еврорегионального сотрудничества". Принятым законом Верховная Рада регламентировала порядок создания и деятельности таких объединений.

Согласно документу, объединение еврорегионального сотрудничества – это форма трансграничного сотрудничества со статусом юридического лица, целью которого является стимулирование, поддержка и развитие в интересах населения трансграничного и межтерриториального сотрудничества между субъектами и участниками таких отношений в сфере совместной компетенции и согласно полномочиям.

Парламентарии определили европейское объединение территориального сотрудничества как объединение субъектов трансграничного сотрудничества Украины и соответствующих субъектов соседних государств – членов Европейского Союза.