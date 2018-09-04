Политика

12:54 04.09.2018

Группа нардепов от ряда фракций Рады призывают Генпрокуратуру и СБУ заняться "антиукраинской деятельностью" Медведчука

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Группа нардепов от ряда фракций Рады призывают Генпрокуратуру и СБУ заняться "антиукраинской деятельностью" Медведчука

Народные депутаты почтили память поэта, диссидента Василия Стуса и призвали генеральную прокуратуру Украины и СБУ расследовать, как они утверждают, антиукраинскую деятельность лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", группа народных депутатов из фракции "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" вышли к парламентской трибуне во время пленарного заседания во вторник и призвали почтить минутой молчания память В.Стуса, напомнив, что 4 сентября исполняется 33 года, как диссидент погиб в советском лагере.

"Тогда, в 1980-м году, когда шел суд над Василием Стусом, Медведчук, будучи адвокатом, поддержал обвинение репрессивной советской прокуратуры. И сейчас этот человек..., который фактически является локомотивом пророссийских идей в Украине, который открыл двери для российской агрессии... чувствует себя свободно в стране, которая пережила Революцию достоинства, где тысячи людей погибли за независимость", - сказал народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

Выступая от имени группы нардепов, он призвал генерального прокурора Юрия Луценко и СБУ предпринять необходимые меры по расследованию "антиукраинской деятельности В.Медведчука".

"То, что он может совершать свои антиукраинские действия в украинской политике является не только вызовом здравому смыслу, но это плевок на могилу и Стуса, и… граждан Украины, которые погибли от рук российского агрессора с 2014 года", - заявил А.Левус.

Теги: #медведчук #сбу #рада
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