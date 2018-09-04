Курц назвал действия России на Донбассе агрессией и призвал ее вернуться к переговорм

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц (Sebastian Kurz) призвал Россию вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров, потому что это возвращение нужно и в "нормандском формате". Даже если будет мало прогресса, то все равно необходимо продолжать, поскольку это единственный формат, который у нас пока что существует, и единственная возможность для того, чтобы вести переговоры и когда-нибудь найти мирное решение", - сказал С.Курц на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве.

Канцлер Австрии добавил, что ситуация на Донбассе вызывает обеспокоенность.

"Я сейчас говорю не только как канцлер Австрии, но и как глава Совета ЕС, что мы ожидаем очень четкой реакции на российскую агрессию", - уточнил С.Курц.

В свою очередь П.Порошенко добавил: "Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российскую агрессию. Может быть эффективная скоординированная позиция, которую на сегодняшний день мы с нашим другом, господином канцлером, демонстрируем".