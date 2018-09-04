Политика

12:15 04.09.2018

Рада обязала публиковать информацию о выданных контрольных марках к объектам интеллектуальной собственности на сайте органа, выдавшего их

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Рада обязала публиковать информацию о выданных контрольных марках к объектам интеллектуальной собственности на сайте органа, выдавшего их

Верховная Рада внесла некоторые изменения в процедуру выдачи контрольных марок к аудиовизуальным произведениям, фонограммам, компьютерным программам, базам данных.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№ 4571) "О внесении изменений в ст. 5 закона "О распространении образцов аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" во втором чтении и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Согласно тексту законопроекта, документы – заявление и перечень наименований экземпляров – должны подаваться на бумажных и электронных носителях.

В то же время учреждение, которое занимается выдачей контрольных марок, в течение трех рабочих дней со дня выдачи таких марок, обнародует на своем официальном веб-сайте перечень наименований образцов аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных с указанием произведений, зафиксированных на этих образцах, данные о заявителе, относительно которого принято решение о выдаче контрольных марок, а также их количество, серии и номера.

Теги: #собственность #интеллектуальная_собственность #рада
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