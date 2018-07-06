Политика

06:13 06.07.2018

Тель-Авив предупредил, что нанесет удар по сирийской армии, если она войдет в демилитаризованную зону на границе с Израилем

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Тель-Авив предупредил, что нанесет удар по сирийской армии, если она войдет в демилитаризованную зону на границе с Израилем

     Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил, что еврейское государство атакует сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем, сообщает в четверг сайт израильской газеты "Едиот Ахронот".

      "Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", - сказал Г.Эрдан изданию "Едиот Ахронот".

      Отвечая на вопрос, готов ли Израиль принять превентивные меры против сирийских военнослужащих, министр сказал: "Да, однозначно".

      В качестве примера он привел удары, нанесенные за последние месяцы израильской военной авиацией по сирийским объектам, которые, как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.

Теги: #министр #предупреждение #сирия #израиль
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