В БПП советуют Тимошенко побывать на фронте или освободить хотя бы одного заложника, прежде чем обвинять Порошенко в желании развязать "большую войну"

Парламентская фракция партии "Блок Петра Порошенко" расценивает обвинения лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в адрес президента Украины Петра Порошенко как распространение тезисов российской пропаганды и требует от нее извинений перед семьями погибших с начала конфликта на Донбассе украинцев.

"Распространение Юлией Тимошенко обвинений в адрес президента Украины в якобы желании развязать "большую войну" является бессовестным применением темников махровой кремлевской пропаганды. Это настоящее кощунство и пренебрежение памятью более 10 тыс. погибших в русско-украинской войне на Донбассе. Ведь, хоть Тимошенко не замечает, или не признает этого факта, большая война уже идет и на ней почти каждый день гибнут наши защитники", - говорится в заявлении фракции БПП, обнародованном в четверг.

В "Блоке Петра Порошенко" напоминают лидеру "Батькивщины" что это Россия напала на Украину, и это Россия развязала эту войну.

"И даже Тимошенко не стоит забывать, что это президент Украины организовал борьбу с агрессором и восстановление украинской армии. Это П.Порошенко возглавил дипломатический фронт, где Россия испытывает чувствительные поражения из-за экономических санкций. Это глава государства уже добился освобождения нескольких тысяч заложников и требует освобождения каждого украинца, который находится в плену в России или на оккупированных территориях", - говорится в заявлении.

В связи фракция партии "Блок Петра Порошенко" требует извинений Ю.Тимошенко перед семьями тысяч погибших украинцев в той большой войне, которую она не увидела.

"Прежде чем делать такие заявления, советуем Тимошенко хоть один раз побывать на фронте, или освободить хотя бы одного заложника", - добавили в БПП.