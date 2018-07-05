Политика

17:41 05.07.2018

Раде хватило голосов за принятие законопроекта при почти полном отсутствии в зале фракции БПП

1 мин читать
Раде хватило голосов за принятие законопроекта при почти полном отсутствии в зале фракции БПП

В Верховной Раде нашлось достаточное количество голосов для принятия в первом чтении законопроекта, несмотря на бойкот пленарного заседания фракцией "Блок Петра Порошенко".

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект (№6518) о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов – за документ в первом чтении отдали голоса 240 парламентариев.

Успешное голосование вызвало бурные эмоции и овации народных депутатов в сессионном зале. На пленарном заседании почти в полном составе отсутствует фракция "Блок Петра Порошенко".

При рассмотрении данного законопроекта некоторые нардепы, выступая с трибуны, в частности лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, призывали принять какое-либо решение парламента с тем, чтобы продемонстрировать коллегам из фракции "Блок Петра Порошенко", что сессионный зал способен и без их помощи принимать решения.

После результативного голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что фракции "Народный фронт " и Радикальная партия подали заявку на объявление перерыва в пленарном заседании. Он пригласил руководителей фракций и групп на консультации и объявил перерыв в заседании до 17:30.

Теги: #голосование #законопроект #бпп #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В БПП советуют Тимошенко побывать на фронте или освободить хотя бы одного заложника, прежде чем обвинять Порошенко в желании развязать "большую войну"

Фракция БПП бойкотирует вечернее пленарное заседание Рады, настаивает на рассмотрение вопроса ЦИК

Следующая сессия Рады продлится с 4 сентября по 25 января

Нардепы отказались в четверг рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

Рада поручила Кабмину внести в госреестр памятников археологические находки на Почтовой площади в Киеве

Рада призывает ЕС подтвердить стратегическую роль Украины в поставках газа и разработать новую стратегию поддержки Украины

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект относительно обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий – Фриз

Рада ввела штрафы от 20% до 50% от суммы задолженности по выплате алиментов

Проходной рейтинг в Раду сохраняют 10 партий в Украине – соцопрос

Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель и Орбан, говоря о миграционной проблеме, разошлись в определении понятия "человечность"

ЕС продлил экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев

Зоопарк Тбилиси отказался одолжить грузинскому политику страуса для похода в суд

Порошенко подписал закон о национальной безопасности

Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы - Тимошенко

Президент Ирана допустил возможность сокращения сотрудничества с МАГАТЭ

Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

Глава британского МВД в четверг проведет заседание комитета Cobra для обсуждения инцидента в Эймсбери

В Еврокомиссии подтверждают трехстороннюю встречу по газу ЕС-Россия-Украина 17 июля в Берлине

Порошенко в интервью сербскому телеканалу: Для РФ "красных линий" нет, и война не исключение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА