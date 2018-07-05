Фракция БПП бойкотирует вечернее пленарное заседание Рады, настаивает на рассмотрение вопроса ЦИК

Фракция "Блок Петра Порошенко" почти в полном составе отсутствует на вечернем пленарном заседании парламента в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады. Во время электронной регистрации табло в сессионном зале показало, что в слоты вставлены карточки 360 народных депутатов.

При этом сектор фракции "Блок Петра Порошенко" пустует, там находятся несколько парламентариев, в частности, представители группы "УДАР".

Открывая вечернее пленарное заседание, А.Парубий не проинформировал, чем завершились консультации с представителями фракций и групп по поводу рассмотрения вопроса обновления состава Центральной избирательной комиссии.

Он поставил на голосование вопрос о рассмотрении по сокращенной процедуре следующего в повестке дня законопроекта. Однако "за" проголосовал 31 народный депутат при 150-ти минимально необходимых. После этого нардепы перешли к рассмотрению соответствующего законопроекта по полной процедуре.

В то же время заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что их фракция не намерена возвращаться в зал заседаний Верховной Рады, пока не будет поставлен на рассмотрение вопрос об избрании новых членов Центральной избирательной комиссии.

"Я от имени фракции "Блок Петра Порошенко" хотел бы сделать заявление. Дело в том, что наша фракция приняла решение не возвращаться в сессионный зал и не голосовать законы до тех пор, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава Центральной избирательной комиссии", - сказал А.Гончаренко журналистам в кулуарах Верховной Рады перед вечерним заседанием.

Он подчеркнул, что это не является требованием "Блока Петра Порошенко" или президента Украины Петра Порошенко, "это требование украинского общества".

"Дальше смотреть, как Центральную избирательную комиссию возглавляет Михаил Охендовский, а другие члены, срок полномочий которых истек 2-3-4 года назад, работают, - невозможно", - отметил А.Гончаренко.

Ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и член фракции, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко выступили с заявлением о намерении фракции вернуться в сессионный зал для рассмотрения двух вопросов.

"Сегодня в сессионном зале парламента было провалено результативное голосование за обновление состава Центральной избирательной комиссии. Украинский народ ждет этого решения годами… Ни одной процедурной преграды проголосовать этот вопрос в зале не было! Но из-за того, что произошло, и все видели результаты голосования — фракция БПП отдала почти все голоса, некоторые другие фракции дали ноль или почти ноль голосов — мы считаем, что Верховная Рада не имеет никакого морального права работать в этом зале до рассмотрения этого вопроса результативно!", - сказал А.Герасимов в заявлении для журналистов.

"Но фракция БПП вернется в сессионный зал для рассмотрения только одного вопроса, кроме Центральной избирательной комиссии. Это вопрос, который касается создания Антикоррупционного суда", - заявил он.

По словам И.Луценко, для начала эффективной работы Высшего антикоррупционного суда парламент должен принять во втором чтении изменения в закон о судоустройстве и статусе судей.

"Мы должны рассмотреть поправку о передаче апелляционной палате Антикоррупционного суда дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Фракция БПП единственный раз может выйти на голосование, если в зале будет поставлен вопрос внесения изменений в закон о судоустройстве и статусе судей", - сказала парламентарий.