Нардепы отказались в четверг рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

Народные депутаты оказались в четверг приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению данного кадрового вопроса. Такое решение поддержали 189 народный депутатов.

Для увольнения и назначения членов ЦИК минимально необходимо 226 голосов парламентариев.

"Вчера ко мне обратились ряд руководителей фракций с тем, что они не будут принимать участие в голосовании... соответственно это ставит под большой риск формирование ЦИК", - сказал А.Парубий.

Он пояснил, что если парламент проголосует за снятие "старых членов ЦИК" , а новый не изберет, это приведет "к юридическому коллапсу все украинское государство".

В связи с истечением срока полномочий должны быть уволены члены ЦИК Тамара Астахова, Юрий Данилевский, Игорь Жиденко, Татьяна Лукаш, Андрей Магера, Александр Осадчук, Михаил Охендовский, Бронислав Райковский, Жанна Усенко-Черная, Александр Чупахин, Юлия Швец, Александр Шелестов, Валерий Шелудько.