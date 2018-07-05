Рада поручила Кабмину внести в госреестр памятников археологические находки на Почтовой площади в Киеве

Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров и Киевской городской государственной администрации запретить строительные работы на территории Почтовой площади Киева, где найдены археологические памятники эпохи средневековья.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве на пленарном заседании парламента в четверг поддержали 294 народных депутата.

В постановлении Верховная Рада поручила Кабинету министров принять меры для сохранения историко-культурного наследия на Почтовой площади Киева, а также внести объект культурного наследия "Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева" на Почтовой площади в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в категории памятники национального значения.

Вместе с тем, украинский парламент рекомендовал Кабмину и Киевской городской администрации запретить какие-либо строительные работы, если таковые не связаны непосредственно с безопасностью самого объекта историко-культурного наследия до того момента, пока Кабмин не внесет его в государственный реестр памятников.

В то же время, Рада рекомендовала правительству и местной администрации создать музей "Центр средневекового города" на территории открытого памятника на почтовой площади. КГГА также рекомендовано информировать общественность об объективном текущем положении дел с музеефикацией объекта культурного наследия.