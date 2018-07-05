Политика

12:13 05.07.2018

Рада поручила Кабмину внести в госреестр памятников археологические находки на Почтовой площади в Киеве

1 мин читать
Рада поручила Кабмину внести в госреестр памятников археологические находки на Почтовой площади в Киеве

 Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров и Киевской городской государственной администрации запретить строительные работы на территории Почтовой площади Киева, где найдены археологические памятники эпохи средневековья.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве на пленарном заседании парламента в четверг поддержали 294 народных депутата.

В постановлении Верховная Рада поручила Кабинету министров принять меры для сохранения историко-культурного наследия на Почтовой площади Киева, а также внести объект культурного наследия "Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева" на Почтовой площади в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в категории памятники национального значения.

Вместе с тем, украинский парламент рекомендовал Кабмину и Киевской городской администрации запретить какие-либо строительные работы, если таковые не связаны непосредственно с безопасностью самого объекта историко-культурного наследия до того момента, пока Кабмин не внесет его в государственный реестр памятников.

В то же время, Рада рекомендовала правительству и местной администрации создать музей "Центр средневекового города" на территории открытого памятника на почтовой площади. КГГА также рекомендовано информировать общественность об объективном текущем положении дел с музеефикацией объекта культурного наследия.

Теги: #киев #почтовая_площадь #рада #памятник #кабмин #раскопки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Следующая сессия Рады продлится с 4 сентября по 25 января

Нардепы отказались в четверг рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

Рада призывает ЕС подтвердить стратегическую роль Украины в поставках газа и разработать новую стратегию поддержки Украины

Кабмин поручил профильным ведомствам до 6 августа обеспечить осуществление мероприятий по созданию ВАКС

Кабмин предлагает лишать свободы на 3-7 лет за контрабанду – законопроект

Украина ждет подтверждения перспективы членства в НАТО на июльском саммите НАТО, но на ПДЧ не рассчитывает

Рада ввела штрафы от 20% до 50% от суммы задолженности по выплате алиментов

Проходной рейтинг в Раду сохраняют 10 партий в Украине – соцопрос

Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17

Порошенко торопит Раду со снятием депутатской неприкосновенности

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы - Тимошенко

Президент Ирана допустил возможность сокращения сотрудничества с МАГАТЭ

Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

Глава британского МВД в четверг проведет заседание комитета Cobra для обсуждения инцидента в Эймсбери

В Еврокомиссии подтверждают трехстороннюю встречу по газу ЕС-Россия-Украина 17 июля в Берлине

Порошенко в интервью сербскому телеканалу: Для РФ "красных линий" нет, и война не исключение

Политологи положительно оценивают инициативу Тимошенко по новой Конституции, но она должна быть тщательно проработана

Политологи положительно оценивают инициативу Тимошенко по новой Конституции, но она должна быть тщательно проработана

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект относительно обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий – Фриз

Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА