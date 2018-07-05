Политика

11:01 05.07.2018

Рада призывает ЕС подтвердить стратегическую роль Украины в поставках газа и разработать новую стратегию поддержки Украины

2 мин читать
Рада призывает ЕС подтвердить стратегическую роль Украины в поставках газа и разработать новую стратегию поддержки Украины

 Верховная Рада призывает институции Европейского Союза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление №8551 с заявлением парламента поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Согласно заявлению, украинский парламент ожидает от ЕС подтверждения "стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз".

В документе отмечается, что Верховная Рада ожидает от ЕС меры, которые сделают невозможным строительство "политически мотивированного проекта" - транзитного газопровода "Северный поток-2", угрожающий энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Верховная Рада признает необходимость формирования совместного видения путей интеграции Украины в единый цифровой рынок Европейского Союза, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.

"Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия", - сказано в обращении.

Кроме того, народные депутаты призывают ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины.

Парламентарии подчеркивают важность сохранения санкций, принятых Евросоюзом после аннексии Крыма и временной оккупации украинского Донбасса. Парламентарии отмечают важность поддержки Евросоюзом международных усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на Донбассе на основании Минских соглашений, в том числе в Нормандском формате.

Вместе с тем, Рада призывает усилить международное давление на РФ в вопросе немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых на территории этого государства граждан Украины, которые противоправно заключены по политическим мотивам, а также освобождение заложников, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. "Подчеркиваю необходимость дальнейшего давления на Российскую Федерацию для предоставления ее согласия в Совете безопасности ООН на разворачивание миротворческой миссии ООН на Донбассе, прежде всего вдоль украинско-российской государственной границы", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, Верховная Рада отмечает, что, несмотря на вызовы и угрозы, принятые украинским парламентом законы для согласования дорожной карты законодательного обеспечения реализации Соглашения об ассоциации обеспечили значительное движение вперед в адаптации украинского законодательства в соответствии с законодательством ЕС.

Верховная Рада отмечает поддержку и вклад ЕС в реализацию системных реформ в Украине, а также приветствует решение институции ЕС одобрить четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.

Теги: #ес #транзит #рада #поддержка #стратегия #газ
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Еврокомиссии подтверждают трехстороннюю встречу по газу ЕС-Россия-Украина 17 июля в Берлине

Рада ввела штрафы от 20% до 50% от суммы задолженности по выплате алиментов

Проходной рейтинг в Раду сохраняют 10 партий в Украине – соцопрос

Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17

Руководители Рады и ее профильных комитетов встретятся с послами стран-членов ЕС

У ЕС нет агрессивной политики в отношении РФ, однако о собственных принципах и событиях в Украине забывать нельзя – Макрон

Туск подтвердил, что страны ЕС предоставят Турции очередной транш в рамках соглашения по беженцам

Самые сложные задачи по Brexit еще не решены – Туск

Саммиту ЕС удалось разработать всеобъемлющую миграционную концепцию – Меркель

Саммит ЕС обещал реакцию Евросоюза на любые протекционистские меры в торговле

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы - Тимошенко

Президент Ирана допустил возможность сокращения сотрудничества с МАГАТЭ

Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

Глава британского МВД в четверг проведет заседание комитета Cobra для обсуждения инцидента в Эймсбери

Порошенко в интервью сербскому телеканалу: Для РФ "красных линий" нет, и война не исключение

Политологи положительно оценивают инициативу Тимошенко по новой Конституции, но она должна быть тщательно проработана

Политологи положительно оценивают инициативу Тимошенко по новой Конституции, но она должна быть тщательно проработана

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект относительно обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий – Фриз

Кабмин поручил профильным ведомствам до 6 августа обеспечить осуществление мероприятий по созданию ВАКС

Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА