Рада призывает ЕС подтвердить стратегическую роль Украины в поставках газа и разработать новую стратегию поддержки Украины

Верховная Рада призывает институции Европейского Союза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление №8551 с заявлением парламента поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

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Согласно заявлению, украинский парламент ожидает от ЕС подтверждения "стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз".

В документе отмечается, что Верховная Рада ожидает от ЕС меры, которые сделают невозможным строительство "политически мотивированного проекта" - транзитного газопровода "Северный поток-2", угрожающий энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Верховная Рада признает необходимость формирования совместного видения путей интеграции Украины в единый цифровой рынок Европейского Союза, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.

"Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия", - сказано в обращении.

Кроме того, народные депутаты призывают ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины.

Парламентарии подчеркивают важность сохранения санкций, принятых Евросоюзом после аннексии Крыма и временной оккупации украинского Донбасса. Парламентарии отмечают важность поддержки Евросоюзом международных усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на Донбассе на основании Минских соглашений, в том числе в Нормандском формате.

Вместе с тем, Рада призывает усилить международное давление на РФ в вопросе немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых на территории этого государства граждан Украины, которые противоправно заключены по политическим мотивам, а также освобождение заложников, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. "Подчеркиваю необходимость дальнейшего давления на Российскую Федерацию для предоставления ее согласия в Совете безопасности ООН на разворачивание миротворческой миссии ООН на Донбассе, прежде всего вдоль украинско-российской государственной границы", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, Верховная Рада отмечает, что, несмотря на вызовы и угрозы, принятые украинским парламентом законы для согласования дорожной карты законодательного обеспечения реализации Соглашения об ассоциации обеспечили значительное движение вперед в адаптации украинского законодательства в соответствии с законодательством ЕС.

Верховная Рада отмечает поддержку и вклад ЕС в реализацию системных реформ в Украине, а также приветствует решение институции ЕС одобрить четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.