Политика

08:45 05.07.2018

Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти снизить цены на бензин.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают с тем, чтобы помочь. Во всяком случае, они поднимают цены выше, поскольку Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за очень небольшие деньги… Снизьте цену немедленно!", - заявил Д.Трамп в своем микроблоге Твиттер.

Он также отметил, что отношения Штатов и ОПЕК должны быть выгодны обеим сторонам.

Теги: #сша #трамп #опек
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