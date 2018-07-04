Политика

20:41 04.07.2018

Порошенко в интервью сербскому телеканалу: Для РФ "красных линий" нет, и война не исключение

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Порошенко в интервью сербскому телеканалу: Для РФ "красных линий" нет, и война не исключение

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для РФ не существует "красных линий", которые она бы не смогла переступить, и подтверждением этому является война на востоке Украины, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Для России нет "красных линий". Если бы в январе 2014 года вы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил П.Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС.

"Это не замороженный конфликт. Это горячая война", - подчеркнул он.

"Украина борется лишь за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше", - добавил глава украинского государства.

По его словам, три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года – предусматривали комплекс мер, включавших вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории.

"Сейчас на оккупированных территориях 700 русских танков, более тысячи артиллерийских систем и 300 систем залпового огня, больше, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - рассказал П.Порошенко.

Теги: #рф #порошенко #война
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